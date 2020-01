1. Examinarea problematicii privind organizarea migrației ilegale a unor grupe de persoane2. Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău3. Vânzarea companiei Air Moldova4. Criminalitatea și crimele grave"Avem un fenomen când cetățenii Republici Moldova de-o anumită etnie (nu spun care, ca să nu prejudiciem imaginea cuiva) se deplasau în țările membre ale UE (prepoderent Germania, Franța și Olanda) și acolo cereau azil politic. Este vorba de câteva sute de persoane la sfârșitul anului trecut.Este un subiect important, sensibil în relația noastră cu partenerii de dezvoltare. Am inclus acest subiect pe ordinea de zi pentru a evalua care este riscul, mecanismul și ce persoane sunt implicate. Sunt mai multe dosare penale deschise la acest subiect”, a conchis șeful statului."Sunt 3 blocuri de abordări care ne-ar permite rezilierea contractului cu Avia Invest:a) Sunt 5 dosare penale deschise pe cei care au semnat contractul și au organizat concursuri în anul 2013. Contractul nu a fost semnat în interesul statului Republica Moldova. Patru luni nu au fost puse pe rol aceste dosare, din septembrie 2019.b) Condițiile contractuale și implementarea planului de investiții. Investitorul nu și-a onorat obligațiunile contractuale. Până la sfârșitul anului 2019 acesta urma să investească în dezvoltarea AIC 160 de milioane de euro, însă a investit doar 94 de milioane de euro. Din cele 94 de milioane de euro investiți, 59 de milioane sunt sumele adunate din taxele plătite de pasageri.c) Condițiile preferențiale pe care le are investitorul și de taxa de 9 euro. S-a impus o taxă pentru toți pasagerii care este ilegală. Vom anula această taxă”, a spus Igor Dodon."Investitorul a menționat că va achita datoriile de 1,2 miliarde de lei. Am constat că la ziua de azi datoriile Air Moldova au rămas de 1,1 miliarde de lei.Vom convoca o ședință în care vom decide ce să facem. La moment Air Moldova are bilete vândute în avans de 70 de milioane de lei. Bani reali compania nu a investit, datoriile cum au fost, așa și au rămas", a spus președintele.„Suntem foarte îngrijorați de crimele de rezonanță care au loc în ultimul timp. Noi trebuie să fim conștienți că noi putem în fiecare zi să schimbăm miniștrii și prim-miniștrii, dar situația nu se schimbă. Ceea ce se întâmplă acum e rezultatul a câțiva zeci de ani, dar urmează să lucrăm”, a conchis Igor Dodon.