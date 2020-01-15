В Кишинев прибудет спецпредставитель ОБСЕ Томас Майер-Хартинг
Специальный представитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, посол Томас Майер-Хартинг посетит Молдову 21-23 января. В ходе своего визита Томас Майер-Хартинг проведет переговоры с высокопоставленными молдавскими чиновниками и руководством тираспольской администрации, пишет Noi.md.
Согласно заявлению Миссии ОБСЕ в Молдове, в качестве специального представителя председательства Албании в ОБСЕ Томас Майер-Хартинг «проанализирует текущее состояние дел в процессе приднестровского урегулирования и вместе со сторонами определит приоритеты на 2020 год».
В Кишиневе у Томаса Майер-Хартинга запланированы встречи с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику, заместителем премьер-министра по реинтеграции Александром Фленкя, министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, а также с лидерами политических партий.
Специальный представитель ОБСЕ встретится также с послами посредников и наблюдателей в формате «5+2» и с представителями гражданского общества.
Согласно заявлению Миссии ОБСЕ в Молдове, в качестве специального представителя председательства Албании в ОБСЕ Томас Майер-Хартинг «проанализирует текущее состояние дел в процессе приднестровского урегулирования и вместе со сторонами определит приоритеты на 2020 год».
В Кишиневе у Томаса Майер-Хартинга запланированы встречи с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику, заместителем премьер-министра по реинтеграции Александром Фленкя, министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, а также с лидерами политических партий.
Специальный представитель ОБСЕ встретится также с послами посредников и наблюдателей в формате «5+2» и с представителями гражданского общества.
Опубликовано: 10:08 21/01/2020
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