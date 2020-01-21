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В Кишинев доставлены мощи святого Николая Чудотворца


В кишиневской собор Вознесения Господня были доставлены мощи святого Николая Чудотворца. Сообщается, что реликвии прибыли в Молдову впервые.

Между тем, поклониться мощам можно будет до 28 января.

Святитель Николай Мирликийский, или как его еще называют, Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых христианских святых.

С молитвами к нему ежедневно обращаются тысячи людей по всему миру, и многие из них оставляют свидетельства того, как помог Николай Чудотворец в решении их самых тяжелых и непростых проблем.



Опубликовано: 10:05 21/01/2020

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