В кишиневской собор Вознесения Господня были доставлены мощи святого Николая Чудотворца. Сообщается, что реликвии прибыли в Молдову впервые.



Между тем, поклониться мощам можно будет до 28 января.



Святитель Николай Мирликийский, или как его еще называют, Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых христианских святых.



С молитвами к нему ежедневно обращаются тысячи людей по всему миру, и многие из них оставляют свидетельства того, как помог Николай Чудотворец в решении их самых тяжелых и непростых проблем.



