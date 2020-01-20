

Доктор технических наук стал победителем шахматного чемпионата Молдовы среди ветеранов. 66-летний инженер-конструктор Александр Кирпий пять лет шел к золотой медали. А вот бухгалтер Марина Шереметьева завоевала свое первое чемпионство после пятнадцатилетнего перерыва.



Шахматный стол объединил представителей различных профессий, которые без шахмат жизни не мыслят, играют и побеждают. В этом году борьбу за медали ветеранского чемпионата Молдовы вели полицейские, бухгалтеры и конструкторы. Так, доктор технических наук Александр КирпИй завоевал золото в категории свыше 65 лет. 66-летний конструктор в 7 турах набрал 5,5 очка и стал чемпионом впервые за 5 последних лет.



АЛЕКСАНДР КИРПИЙ, ЧЕМПИОН МОЛДОВЫ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ



«Я доктор технических наук, поэтому не всегда хватает времени заняться шахматами, так как у нас в столице строительный бум. Я благодарен президенту Молдовы Игорю Николаевичу Додону, который помогает нам участвовать в международных турнирах. Мне удалось побывать на трех чемпионатах мира. Сейчас мне удалось сыграть хорошо, так как я недавно участвовал в международном турнире и неплохо подготовился. В любом деле – в строительстве или в шахматах — важно везение. Мне на этом турнире повезло немного больше других».



А вот бухгалтер, международный гроссмейстер Марина Шереметьева, когда-то выступавшая за олимпийскую сборную Молдовы, 15 лет не участвовала в турнирах, но столь длительный перерыв на ее мастерстве не сказался. Шереметьева стала лучшей среди 50-летних шахматисток, набрав в 7 турах 4,5 очка.



МАРИНА ШЕРЕМЕТЬЕВА, ЧЕМПИОНКА МОЛДОВЫ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ



«Так получилось, что лет 15 назад я прекратила играть в шахматы, я выбрала другую профессию. Сейчас мне почему-то хотелось попробовать себя снова. Еще тяжеловато, надо тренироваться, без тренировок ничего не получается».



Профессиональный тренер Богдан Павленко в ветеранских турнирах участвует регулярно, а в этом году второй раз кряду завоевал звание чемпиона в категории свыше 50-лет. На его счету 5 очков из 7.



БОГДАН ПАВЛЕНКО, ЧЕМПИОН МОЛДОВЫ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ



«Мне помогают сохранять чемпионство занятия с моими учениками. Занимаясь с ними, я росту сам вместе с ними. Моя ученица Анна Петриченко в прошлом году выиграла чемпионат».



В этом году в ветеранском чемпионате Молдовы выступило 30 шахматистов.



ВАЛЕРИЙ КОАДЭ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РМ



«С каждым годом у нас всё больше участников. Прекрасную игру показала международный гроссмейстер Марина Шереметьева, которая долгие годы выступала за сборную Молдовы на Всемирных Олимпиадах. В целом турнир удался».



В марте шахматная сборная Молдовы отправится на чемпионат мира среди ветеранов. Первенство планеты пройдет в Чехии.