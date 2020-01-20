Базовая следственная линия, на которой до сих пор были сосредоточены прокуроры, занимающиеся расследованием “кражи века”, не позволила провести комплексное и объективное расследование и выявить всех потенциальных бенефициаров этого громкого преступления. С таким заявлением в рамках пресс-конференции, посвященной представлению результатов проверок, проведенных в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особыми делам, выступил генеральный прокурор Александр Стояногло, пишет aif.md.



По словам Стояногло, ведомства, вовлеченные в расследование кражи, приложили много усилий, в том числе добились получения ордеров на арест некоторых фигурантов и смогли арестовать их имущество и другие ценные активы, однако процессуальный аудит уголовных дел выявил многочисленные отклонения.



«Из этого можно сделать вывод, что направление, на котором были сосредоточены наши коллеги до сих пор, не позволило провести комплексное и объективное расследование, которое выявило бы всех потенциальных бенефициаров «кражи века», – сказал он.



Стояногло добавил, что дополнительным обоснованием этому является тот факт, что позиция и заявления некоторых людей, имеющих прямое отношение к расследуемым процессам, игнорировались, тогда как другим покровительствовали, “односторонне выделяя некоторые группы по экономическим и политическим интересам”. Он также рассказал, что следствие полностью проигнорировало документы, полученные по этому поводу от румынских властей, а также другие дела, в которых предмет расследования противоречил основной версии, которой на тот момент придерживалась Антикоррупционная прокуратура.



«В целом, тема “кражи века” является довольно комплексной, и по этой причине оценки, прокурорам, участвовавшим в расследовании, будут даны после проведения серии процессуальных мероприятий, запланированных на последних заседаниях группы, ведущей уголовное расследование, под руководством генерального прокурора», – заключил Стояногло.