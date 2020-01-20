

Накануне жители Молдовы отметили большой православный праздник – Крещение. По традиции сотни прихожан приняли участие в литургии, прошедшей в столичном Кафедральном соборе Рождества Христова, после чего они присутствовали при совершении Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром великого чина освящения воды. Радость Богоявления с прихожанами разделил глава государства.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Это очень важный православный праздник. Именно он завершает все новогодние празднования. Хочу пожелать всем гражданам Республики Молдова в первую очередь здоровья и побольше оптимизма в новом году. Это будет непростой год, но я думаю, что для Республики Молдова он будет хорошим. Здоровья всем семьям, детям и родителям. Мы будем делать всё возможное для того, чтобы люди жили лучше».



На Крещение Церковь совершает великое освящение воды в честь того, что не имеющий никаких грехов Господь Иисус Христос Своим погружением в Иордан освятил его воды. Прихожане считают, что освященная вода на Крещение наполняет здоровьем и придает духовной силы.



«Мы пришли освятить воду, послушать службу в церкви, поставить свечи за здравие людей, которых мы любим и которые нас любят».



«Каждый раз на этот праздник я прихожу в Кафедральный собор за святой водой, которая нам очень помогает в жизни».



«В первую очередь этот святой праздник очищает наши души, дарит здоровье, а мы радуемся тому, что послал Бог».



В этот святой праздник верующие традиционно проводят крещенские купания. Десятки людей выстраивались в настоящие очереди, чтобы окунуться в воду. Такую картину можно было увидеть в воскресенье в парке «Долина роз».



Окунувшись в холодную воду, чувствуешь себя словно заново родившимся — именно так чаще всего характеризуют свое состояние те, кто прошел крещенское «испытание».



БОГДАН ЦЫРДЯ, ДЕПУТАТ ПСРМ



«Скажу так: умер и воскрес, как Иисус. Шучу, конечно, но впечатления жесткие и резкие, они дают новые ощущения прилива сил и внутреннего очищения».



«Для меня это первое крещенское купание. С годами ты понимаешь, что это действительно нужно сделать. Я считаю, что если есть вера в Бога, то ничего не сложно, все идет из души».



«Я второй год это делаю. Физически не готовился, потому что купался до этого в монастыре. В первый раз я сделал всё правильно, и чувствовал себя только лучше».



В последние годы крещенские купания стали массовыми - в Кишиневе в них участвуют сотни человек. Многие идут к водоему, даже не заходя в храм, считая, что погружение очистит их от всех грехов и недугов.