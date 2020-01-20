

Генеральный примар столицы Ион Чебан попросил Родику Гуцу, главу Управления образования муниципия Кишинев, добровольно уйти в отставку в связи с выявленными серьезными нарушениями. По словам градоначальника, халатное отношение к работе чиновницы привело к тому, что путем махинаций компании, которые поставляли червивую рыбу в образовательные учреждения, снова пытаются выиграть тендеры.



В связи с выявленными многочисленными нарушениями в дошкольных учреждениях? генеральный примар Кишинева требует добровольной отставки главы Управления образования столицы. По словам мэра, проверки в детских садах показали, что во многих из них нет горячей воды, моющих средств, сушилок для белья, необходимой мебели, а меню не соответствует требованиям.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«По информации, которая у меня имеется, датированной от 16 января этого года, некоторые детские сады в муниципии Кишинев работают в отстуствие санитарной авторизации. В рамках проверок, проведенных в детских садах, было выявлено, что обнаруженные нарушения представляют собой опасность для здоровья детей».



Путем махинаций, компании, которые поставляли в образовательные учреждения испорченную рыбу, снова пытаются выиграть тендер, подчеркнул Ион Чебан. В связи с этим он попросил вице-примара столицы Анжелу Кутасевич уведомить об этом прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Через разные компании фирма, поставлявшая испорченную рыбу, снова ищет способы выиграть тендер. Управление не представило Антикоррупционному центру отчет, который следовало сдать еще 10 января. Это недопустимо. Госпожа Гуцу задержала педагогам зарплату. Кроме того, Родика Гуцу, зная, что проходит проверка ее деятельности, ушла на больничный».



Чебан заявил, что ежедневно примария получает от родителей петиции о незаконных поборах в образовательных учреждениях. В связи с этим примар столицы попросил главу Управления образования добровольно уйти в отставку.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Обращаюсь публично: госпожа Гуцу, уйдите в отставку добровольно. Вернитесь с больничного и добровольно покиньте пост. Не ждите, что мы будем просить вас об этом несколько раз».



Напомним, с 16 по 20 декабря Родика Гуцу, не представив в срок отчет о своей работе, отправилась в заграничную командировку. Тогда Чебан сделал ей публичный выговор, потребовав представить объяснения в письменной форме. Гуцу возглавила Управление образования в июне 2018 года.