

Генпримар Кишинева Ион Чебан прокомментировал распространившуюся в некоторых молдавских СМИ ложную информацию относительно итогов совместного заседания советников молдавской и румынской столиц. Так, сначала появились не соответствующие действительности публикации о подписании на этом заседании соглашения, а затем информация о том, что Бухарест якобы опроверг заключение договора.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Это событие не было тайным. Да, 16 советников из Бухареста принимали участие в других мероприятиях, прошедших в Кишиневе, и мы договорились провести это заседание в этот символический день. Но главная их цель состояла в участии в совместном заседании».



Столичный градоначальник подчеркнул, что совместное заседание советников Бухареста и Кишинева было открытым, оно транслировалось онлайн и есть в записи, поэтому все желающие могут посмотреть и понять, что правда, а что ложь.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Обращаюсь ко всем журналистам, особенно к тем, кто, якобы борется с «fake news», считают себя честными и нейтральными: боритесь с «fake news», а не плодите их. Требую опровержения от СМИ, написавших ложь о подписании соглашения, в противном случае мы обратимся в суд».



Упрекнул Чебан и тех молдавских политиков, которые, считая себя лучшими друзьями Румынии, до сих пор не предприняли ничего, чтобы сделать отношения с соседней страной крепче и эффективнее, но при этом критикуют нынешнего генерального примара.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Им стыдно оттого, что они не сделали ничего, будучи у власти, а теперь, как они говорят, «социалист», хочет и может сотрудничать с Бухарестом лучше них? Подчеркну: мы будем развивать это сотрудничество, и у нас будут хорошие отношения со всеми, хотят или нет этого некоторые политики или СМИ. Мне жаль, что те, кто должен помогать развивать сотрудничество, делают всё наоборот».