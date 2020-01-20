

Партия Андрея Нэстасе еще больше дистанцировалась от партии Майи Санду. Национальное политбюро платформы “Достоинство и правда” решило в понедельник, что формирование выдвинет собственного кандидата на должность депутата по округу №38 (Хынчешты). Это Михай Друцэ, который, согласно пресс-релизу ППДП, не является членом партии.



В то же время партия Нэстасе утверждает, что Друцэ “представляет самый широкий спектр нашего общества, включая диаспору”. ППДП призвала другие проевропейские партии поддержать этого кандидата. Стоит отметить, что с аналогичным призывом в субботу обратилась партия “Действие и солидарность”, предложившая кандидатуру Олеси Стамате, бывшего министра юстиции. До сих пор намерение баллотироваться в депутаты по округу №38 изъявил вице-председатель Партии национального единства Влад Цуркану. Выдвинуть своих кандидатов на правом фланге также собираются избирательный блок “Unirea” и ДПМ.