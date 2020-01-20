

Глава государства провел рабочую встречу с послом Японии в Республике Молдова Масанобу Йоши в связи с завершением его мандата. Беседуя с дипломатом, Игорь Додон приветствовал расширение за последние годы молдавско-японских связей и поблагодарил посла за профессиональный и ответственный подход, проявленный на протяжении его миссии.



Президент отметил, что благодаря работе Масанобу Йоши в должности посла Японии в нашей республике, страна Восходящего солнца стала третьим после Евросоюза и США партнером по объему предоставленной помощи. Также отмечается, что при содействии дипломата было реализовано более 20 важных проектов в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, бизнес-среде и т.д. Была получена помощь для Национальной библиотеки, модернизации инфраструктуры станции пожарной охраны, сельских больниц, для создания рабочих мест и др. Игорь Додон выступил за укрепление взаимовыгодного сотрудничества Молдовы и Японии, и проявил интерес к привлечению японских инвестиций в молдавскую экономику. Он также пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности, выразив убежденность в том, что с назначением нового посла позитивная динамика сотрудничества будет продолжена. В завершение встречи, в знак глубокой признательности за существенный вклад в развитие и укрепление дружеских и партнерских молдавско-японских отношений и за поддержку, оказываемую Республике Молдова, президент наградил Масанобу Йоши Орденом почёта.