

Молдова может начать сотрудничество с Евразийским банком развития до окончательного завершения всех формальных процедур утверждающих ее в качестве акционера структуры. Об этом заявил председатель правления банка Андрей Бельянин в ходе рабочей встречи с главой государства Игорем Додоном. Стороны обсуждали перспективы подобного сотрудничества, в том числе экспорт молдавских товаров.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Нас интересует более активное сотрудничество с Евразийским банком. Вы знаете, что Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС в 2018 году. До сих пор мы активно, на уровне президента, участвовали во всех мероприятиях. Сейчас будет участвовать и правительство - в конце этого месяца будет встреча премьеров в Казахстане. В Алматы пройдет саммит, и молдавский премьер-министр будет участвовать. Вы также знаете, что правительство выступило с инициативой для того, чтобы стать акционером Евразийского банка. Такое письмо было направлено».



Глава государства поблагодарил гостя за готовность к развитию сотрудничества между Республикой Молдова и Евразийским банком развития. В свою очередь Андрей Бельянин высоко оценил последовательность нашей страны в стремлении стать участницей Евразийского банка развития, что, по уверению Игоря Додона, позволит реализовать многие инвестиционные проекты.



АНДРЕЙ БЕЛЬЯНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ



«Когда ваш советник в ноябре прошлого года сенсационно выступила с заявлением о желании правительства Молдовы стать акционером банка, мы стали готовиться и доложили о наших совместных усилиях совету Банка. Заседание проходило 17 декабря прошлого года. Это было воспринято конструктивно, и было предложено начать работу, не дожидаясь формализации вступления Молдовы в акционерный капитал банка».



В завершение встречи глава государства поблагодарил Андрея Бельянинова за открытый конструктивный подход к решению вопросов взаимодействия Евразийского банка развития с Молдовой и отметил, что укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества. Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.