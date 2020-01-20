

"Реформа правосудия – комплексная, она сопряжена со множеством рисков, однако имеет жизненно важное значение для Республики Молдова. Мы полны решимости воспользоваться уникальной возможностью для обеспечения справедливого правосудия в интересах народа". Об этом заявила председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный во время встречи со специальной группой экспертов Совета Европы по реформе правосудия в Молдове. Гости находятся с рабочим визитом в нашей стране.



Гречаный подчеркнула, что по всем проектам, связанным с реформой юстиции, необходимо будет проконсультироваться с общественностью, включая специалистов в этой области, а также с внешними партнерами, в частности, с Венецианской комиссией. Спикер подтвердила открытость к обсуждению положений реформы, отметив, что она не боится обсуждать проблемы. "Реформа правосудия имеет решающее значение, и должна проводиться в интересах граждан. Это не та тема, из которой мы должны пытаться получить политические дивиденды, это жизненная необходимость для государства и граждан", - добавила председатель парламента. О важности реформирования системы правосудия в нашей стране говорил и Василий Боля, депутат Партии социалистов.



ВАСИЛИЙ БОЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРАВА, НАЗНАЧЕНИЯМ И ИММУНИТЕТУ



«Мы полны решимости в том, что касается процесса реформирования судебных инстанций. Мы будем учитывать рекомендации, как представителей Венецианской комиссии, так и Совета Европы. Это длинная дорога, существуют различные подходы и методы, но начинается этот путь с первого шага, и этот шаг мы сделаем вместе с внешними партнерами, имея широкий консенсус в обществе и внутри структур, которые будут реформированы».



Стороны были единодушны в определении критериев дальнейшей работы. Реформа должна проводиться прозрачно, на протяжении всего процесса необходимо стремиться к политическому, институциональному и профессиональному консенсусу, который должен быть также в интересах соблюдения баланса сил в государстве, принципа разделения властей, а также независимости судей. Специальная группа экспертов Совета Европы была создана для поддержки усилий по укреплению сектора правосудия в Республике Молдова.