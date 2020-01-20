

Громкое дело, заведенное Антикоррупционной прокуратурой по так называемому финансированию Партии социалистов из-за рубежа, носит политический характер. Это в ходе пресс-конференции дал понять генеральный прокурор Александр Стояногло, уточнив, что соответствующее расследование было начато еще в 2016 году, однако всё это время велось с процессуальными нарушениями. Более того, о деле вспоминали лишь тогда, когда это было на руку определенным политическим кругам.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО – ГЕНПРОКУРОР:



«Процессуальная деятельность по данному делу началась в июле 2016 года, носила незапланированный и непоследовательный характер. На протяжении 3 лет была инициировано 1 уголовное действие в 2016 году, 1 – в 2017, а в 2018 и в 2019 годах – ни одного. К этому делу появлялся интерес лишь тогда, когда определенные социально-политические события в своих интересах старались использовать различные группы людей, в том числе, и некоторые прокуроры, которые несут полную ответственность за неэффективность данного расследования».



Стояногло сообщил, что расследование данного дела носило крайне непоследовательный характер, и в моменты очередного возобновления следствия бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь привлекал к этому внушительные группы работников прокуратуры и офицеров уголовного преследования. При этом генпрокурор добавил, что следствие возобновлялось исключительно под давлением общественности или под политическим давлением, оказываемым, в том числе, через СМИ. Стояногло уточнил, что три года дело находилось в Антикоррупционной прокуратуре, и лишь в конце прошлого года поступило в Генпрокуратуру. Он уточнил, что руководство Генеральной прокуратуры намеренно не вмешивалось в расследование, проводимое Антикоррупционной прокуратурой, для того, чтобы не быть обвиненным в игре на той или иной стороне. В то же время генпрокурор назвал ложью прозвучавшие в публичном пространстве заявления о том, что якобы на прошлой неделе один из прокуроров был задержан в кабинете Стояногло за то, что просил закрыть это дело.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО – ГЕНПРОКУРОР:



«Это невозможно. Генеральный прокурор не расследует уголовные дела. Это во-первых. И, во-вторых, мне очень жаль, что некоторые политики позволяют себе распространять заведомую ложь и сплетни».



В свою очередь, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк намеренно дал старт этому уголовному делу, чтобы иметь возможность шантажировать ПСРМ. Сейчас же это дело используется для того, чтобы Виорела Мораря, непосредственно занимавшегося расследованием этого дела, выставить жертвой, уверен Батрынча.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПСРМ:



«Это дело было возбуждено еще 4 года назад прежним режимом для того, чтобы шантажировать ПСРМ. Но у них это не получилось, по той простой причине, что все действия социалистов были и являются законными. Дело «перезапустил» Виорел Морарь, которого СМИ в последние годы называли прокурором Плахотнюка. Скорее всего, сейчас эта тема вновь была поднята для того, чтобы представить Мораря, фигурирующего в уголовном деле, жертвой. Было бы хорошо, чтобы Генеральная прокуратура пролила свет на это дело. Мы, социалисты, наиболее заинтересованы в том, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе».



В то же время, Батрынча подчеркнул, что «ПСРМ, а также главные государственные учреждения, президентура и правительство, стали мишенями организованных атак со стороны оппозиции», уточнив, что социалисты прекрасно понимают, что эти атаки носят «заказной характер», напрочь лишены фактологической основы и широко освещаются в определенных СМИ. В данной связи, Батрынча призвал СМИ быть корректными и отказаться от манипуляций. Стоит отметить, что ранее большинство политологов неоднократно заявляли, что заведенное прокуратурой дело о возможном финансировании из-за рубежа Партии социалистов поднималось лишь в период предвыборных кампаний для того, чтобы у прокуроров, подконтрольных тогда лидеру Демократической партии Молдовы Владимиру Плахотнюку, был повод снять с предвыборной гонки очевидного фаворита. Также, по мнению политологов, тот факт, что это дело так и не было доведено до конца, явно свидетельствует о том, что у следствия нет доказательств финансирования ПСРМ из-за рубежа.

