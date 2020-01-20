

Расследование «кражи века» велось бывшим руководством Антикоррупционной прокуратуры некорректно. Базовая следственная линия данного громкого преступления намеренно выстраивалась так, чтобы «выгородить» некоторые политические и экономические группы лиц, тем самым скрыв их непосредственную причастность к мошенничеству в банковском секторе страны. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.



Расследованием «кражи века» занимались Антикоррупционная прокуратура, Национальный антикоррупционный центр и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По словам Стояногло, сотрудниками этих структур удалось добиться даже ордеров на задержание некоторых из фигурантов дела, в том числе, с наложением ареста на имущество и крупные активы. Однако, как подчеркнул генпрокурор, аудит следствия, проведенный новым руководством возглавляемой им структуры, показал, что в ходе расследования преднамеренно были допущены неточности, позволяющие пустить следствие по ложному пути и дать возможность «покрыть» некоторых из вовлеченных в это преступление лиц.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО – ГЕНПРОКУРОР РМ:



«Процессуальный аудит материалов уголовного дела выявил многочисленные недочеты, которые позволяют сделать вывод о том, что направление, на котором основывались коллеги до настоящего времени, не позволило провести полное, объективное и всеобъемлющее расследование относительно всех потенциальных бенефициариев кражи миллиарда. Данный вывод исходит и из того, что следствие полностью игнорировало позицию и заявления некоторых лиц, напрямую вовлеченных в расследуемое дело. Также аудит выявил защиту некоторых вовлеченных лиц, которая осуществлялась посредством использования специального уголовно-процессуального инструментария, который явно фаворизировал некоторые группы экономических и политических интересов».



Стояногло заявил, что в данном деле, для нового руководства Генеральной прокуратуры были очень важны материалы уголовного расследования, переданные нашим силовикам компетентными органами Румынии еще в марте 2018 года, которые, однако, полностью были проигнорированы прошлым руководством данного ведомства. По словам генпрокурора, экс-администрация Антикоррупционной прокуратуры часто прибегала к методу игнорирования важных улик и фактов, которые могли пролить свет на истинных виновных.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО – ГЕНПРОКУРОР РМ:



«Это же отношение полного игнорирования касалось и большинства других уголовных фактов, в которых субъект расследования шел в полном противоречии с основной версией расследования, утвержденного Антикоррупционной прокуратурой».



Подводя итог, Александр Стояногло сообщил, что учитывая сложность и комплексность расследования «кражи века», о дальнейшем ходе следствия можно будет узнать после того, как состоится очередное заседание рабочей группы под руководством генерального прокурора.