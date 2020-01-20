

В каждом населенном пункте страны будет восстановлена должность участкового полицейского. Об этом по итогам заседания высшего руководства заявил премьер-министр. Глава правительства с сожалением отметил, что несколько лет назад, в результате нашумевшей реформы полиции, институт участкового был, фактически, ликвидирован, что, в том числе, стало причиной роста преступности.



Между тем, подчеркнул Кику, участковый полицейский не только стоял на страже закона, но и проводил большую профилактическую, а также воспитательную работу с молодежью. Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, правительство намерено восстановить эту должность в каждом населенном пункте страны и повысить зарплаты участковых.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Реформа полиции 2011-2012 годов ликвидировала этот институт. Сейчас никто не взаимодействует с населением, люди не знают, куда обращаться с проблемами. Мы поручили Министерству внутренних дел подготовить в течение нескольких недель программу для того, чтобы восстановить должность участкового полицейского в каждом населенном пункте. Он должен будет быть в курсе, кто, чем занимается, у кого, что на уме, тем более, если говорить о молодежи. Потребуются внушительные средства. В первую очередь мы ощутимо увеличим зарплаты, нужно привлечь людей в эту сферу, потому что у нас один полицейский на 4 села, и очевидно, что нужно должным образом финансировать всё это. Мы обсудим это и на встрече с примарами, которая состоится в среду».