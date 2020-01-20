

На этой неделе начнет работу специальная группа, подведомственная Министерству финансов, которая будет заниматься наблюдением за эволюцией цен, в первую очередь, на социальные продукты. Об этом сегодня объявил Ион Кику. С соответствующей инициативой 15 января выступил глава государства. Тогда Игорь Додон заявил, что подобный механизм позволит правительству держать руку на пульсе и следить за любыми изменениями на рынке.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА:



«У нас рыночная экономика. Правила гласят, что рынок диктует цены. Но это не значит, что правительство и государство не должны «держать руку на пульсе» и заниматься мониторингом цен».



Премьер-министр пояснил, что специальная рабочая группа будет наблюдать и изучать все процессы, связанные с изменением цен в республике на основные товары, в особенности социально значимые. Руководить её деятельностью будет министр финансов, вице-премьер Сергей Пушкуцэ. Включенные в группу специалисты изучат недавнее повышение цен на энергоносители, отметил Ион Кику, подчеркнув, что в условиях рыночной экономики это было вполне ожидаемо, так как их стоимость диктует рынок, а не правительство.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА:



«Цены на энергоносители были изменены 2 дня назад. Вы сами знаете, что ежегодно 1 января проводится корректировка стоимости. Это происходит с 2007-го года. Мы ожидали изменения цен, на это повлияли и изменение стоимости нефти, тенденции мирового рынка, конфликт в Иране и другие обстоятельства. К сожалению, Молдова не добывает нефть, мы всё импортируем, цены формируются, в основном, на мировом рынке. Более того, был изменен и закон — как вы знаете, до определенного периода НАРЭ устанавливало цены на энергоносители. Сейчас же это вотчина экономических агентов. Конечно же, мы будем анализировать эту ситуацию, но изменение цен, тем более, что мы живем в условиях рыночной экономики, а не коммунизма, вполне естественно».