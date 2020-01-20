

Сказано – сделано! Инициативы главы государства, озвученные на прошлой неделе и направленные в поддержку молдавских сел, начинают реализовываться. Об этом было объявлено по итогам оперативного совещания руководства страны. Ион Кику сообщил, что в настоящее время Минэкономики проводит международные тендеры для ускорения начала процесса реабилитации дорожной инфраструктуры. Подвижки есть и в вопросе обеспечения водой некоторых населенных пунктов.



Премьер-министр подчеркнул, что в ближайшее время Министерство экономики и инфраструктуры представит правительству план действий по реализации проектов, направленных на ремонт дорожной инфраструктуры в населенных пунктах страны. Кроме того, уже объявлены конкурсы для запуска реабилитации трасс национального значения.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА:



«На этой неделе Минэкономики проведет брифинг для прессы, в ходе которого представит информацию о международных конкурсах, запущенных при помощи системы M-Tender и проводимых при поддержке Евросоюза и Европейского банка реконструкции и развития. Это позволит обеспечить максимальную прозрачность данного процесса. Надеемся, что к марту эти процессы будут завершены. В ближайшее время Минэкономики также представит проект решения правительства, направленного на реализацию проекта реабилитации внутренней дорожной инфраструктуры в населенных пунктах республики».



Претворяется в жизнь и инициатива главы государства об обеспечении водой населенных пунктов страны, особенно тех, где эта проблема стоит наиболее остро.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«На следующей неделе я встречусь с примарами Шолдэнешть, Фалешт и нескольких других районов. У нас немало крупных проектов, которые затрагивают множество населенных пунктов».



Напомним, на прошлой неделе Игорь Додон призвал правительство инициировать ряд программ, направленных на развитие инфраструктуры молдавских сел. Речь, в частности, шла о водоснабжении, освещении и газификации всех без исключения населенных пунктов Молдовы, а также о ликвидации неавторизованных свалок на территории республики.