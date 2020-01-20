

Рабочая неделя у первых лиц государства началась, по уже сложившейся традиции, с оперативного совещания в формате президент — премьер — спикер. Стороны подвели итоги прошедшей недели, обсудили основные вопросы социально-экономической и политической повестки страны, а также планы на текущую неделю. В их числе – заседание Высшего совета безопасности, которое намечено на вторник.



Высокопоставленные лица обсудили самые актуальные темы, в том числе цены, тарифы и механизм правительственного мониторинга, имплементацию недавно начатых инфраструктурных проектов: строительство дорог, водоснабжение, освещение, очистка от мусора и газификация населенных пунктов. Кроме того, был конкретизирован план работы аппарата президента, парламента и правительства на текущую неделю. На своей странице в социальной сети по итогам встречи Игорь Додон написал, что во вторник, 21 января, состоится заседание Высшего совета безопасности, на котором будут рассмотрены вопросы первостепенной важности.