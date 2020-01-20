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Богдан Цырдя – О специфической поддержке внешних партнеров в борьбе с коррупцией!


Публикуем комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о так называемой поддержке «внешних партнеров» в борьбе с коррупцией.

«Любопытная у нас ситуация. Все наши "внешние партнеры" поддерживают борьбу Молдовы с коррупцией. Некоторые даже требуют этого!

При этом Израиль не выдает Илана Шора, Румыния - не выдает Костю Цуцу, а Интерпол, никак не может объявить в международный розыск Влада Плахотнюка», - отметил политолог.


Опубликовано: 11:43 20/01/2020

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