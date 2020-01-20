Публикуем комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о так называемой поддержке «внешних партнеров» в борьбе с коррупцией.



«Любопытная у нас ситуация. Все наши "внешние партнеры" поддерживают борьбу Молдовы с коррупцией. Некоторые даже требуют этого!



При этом Израиль не выдает Илана Шора, Румыния - не выдает Костю Цуцу, а Интерпол, никак не может объявить в международный розыск Влада Плахотнюка», - отметил политолог.