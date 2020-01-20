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Ион Чебан проведет проверку на муниципальном предприятии Autosalubritate


Примар Кишинева Ион Чебан намерен прийти с проверкой на муниципальное предприятие Autosalubritate и выяснить, как на самом деле обстоят дела, обоснованны ли жалобы работников.

Чебан также сообщил, что ему поступило анонимное письмо, в котором водители жалуются на начисление им низкой зарплаты, а также на то, что им выдают талона на питание на сумму 15 леев, а не 40 леев.

«Если люди присылают анонимные письма, значит все же что-то не так. Может быть на предприятии и есть внутренний конфликт, может, как говорит руководство Autosalubritate, кто-то пытается занять руководящие должности, все может быть. Но проблему необходимо решать», - сказал примар.

Он отметил, что посетит предприятие, а также проверит информацию о зарплате. И если это окажется правой, градоначальник намерен потребовать решения проблемы.

«Мы должны ценить тех, кто работает у вас на предприятии, а также всех, кто работает в других управлениях», - считает Чебан.



Опубликовано: 11:38 20/01/2020

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