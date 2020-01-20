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Кику: "Власти Молдовы продолжат сотрудничество с МВФ!"


Премьер-министр Ион Кику заявил, что «правительство Молдовы продолжает дискуссии с МВФ и не делает никаких шагов, чтобы сорвать это сотрудничество», передает МОЛДПРЕС.

Премьер-министр отметил, что социальные инициативы, предложенные молдавской исполнительной властью, изложены в государственном бюджете и соответствуют параметрам, которые были изучены с Международным валютным фондом. «Мы продолжаем дискуссии с МВФ, это как раз и является причиной прибытия миссии МВФ в Кишинев. Если бы не было дискуссий и не было бы желания успешно завершить эту программу, они бы не приехали», - сказал Ион Кику в интервью "Свободной Европе".

По словам премьера, существует два основных риска для срыва отношений Молдовы с международной финансовой организацией: «несогласие со стороны МВФ увеличить инвестиционные параметры в инфраструктуру Молдовы и настойчивое стремление фонда повысить тарифы на газ метан для населения».

Команда Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном, главой Миссии МВФ в Республике Молдова, будет находиться в Кишиневе с 22 января по 5 февраля.


Опубликовано: 11:36 20/01/2020

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