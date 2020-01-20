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Внимание! В Кишиневе пропала 17-летняя девушка


В Кишинёве пропала без вести 17-летняя Ромина Ротару. Отчаявшиеся родители попросили помощи у граждан в её поисках. Девушка вышла из дома 11 января. С тех пор связь с ней была потеряна, пишет aif.md.

Последний раз её видели в районе Южного автовокзала и в районе Центрального рынка в Кишинёве. По словам родителей, девочка вышла из дома в тонкой одежде, а обута была в кеды, передаёт publika.md.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру: 060670160 (Виктория) или 060197016 (Павел).


Опубликовано: 11:34 20/01/2020

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