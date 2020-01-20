Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Ион Чебан - главе управления образования: «Добровольно подайте в отставку!»
 

Примар Кишинева потребовал от вице-примаров провести совместное заседание с преторами и вице-преторами секторов



Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник на оперативном заседании от преторами и вице-примаров Кишинева провести совместное с вице-преторами заседание по проблемам муниципия, а также выявить решение.

«Проведите заседание, обсудите существующие проблемы, а также предложите методы окончательного решения. В частности речь о рекламных панно в городе. Необходимо раз и навсегда понять, какие установлены законно, а какие нет, какие нужно убрать, а какие можно оставить», - сказал Чебан.

Вице-примар Виктор Киронда предложил также обсудить проблему незаконных строек.

По его словам, строительство в городе ведется хаотично, без соблюдения всех требований и проекта. В результате этого, потом возникает много проблем, в том числе и пробки в городе.

Вице-примар призвал людей, которые покупают жилье, быть внимательными, где они его приобретают.

Во время заседания руководство примэрии выразило и недовольство ситуацией на Центральном рынке Кишинева.

«Появилось много информации о разных нарушениях на рынке. Необходимо провести аудит. Нужно разобраться с этим шанхаем. И не сообщайте мне только хорошие новости , но и перечисляйте проблемы, выявленные в каждом секторе», - сказал Чебан.


Опубликовано: 11:32 20/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • На этой неделе состоится заседание рабочей группы по разработке регламента ...
  • Чебан: Незаконные киоски, уличная реклама и стройки в Кишиневе будут снесен ...
  • Примэрия Кишинева будет штрафовать за незаконную установку рекламных панно
  • Примар Кишинева назвал имена назначенных вице-примаров
  • Ион Чебан проведет отдельные заседания со всеми управлениями столичной прим ...







    • Все новости

    Генпримар: «Решение проблемы с очистными сооружениями намеренно затягивается!»
    Богдан Цырдя – О специфической поддержке внешних партнеров в борьбе с коррупцией!
    Ион Чебан проведет проверку на муниципальном предприятии Autosalubritate
    Кику: "Власти Молдовы продолжат сотрудничество с МВФ!"
    Внимание! В Кишиневе пропала 17-летняя девушка
    Примар Кишинева потребовал от вице-примаров провести совместное заседание с преторами и вице-преторами секторов
    Ион Чебан - главе управления образования: «Добровольно подайте в отставку!»
    Правительство будет проводить еженедельный мониторинг и анализ цен в стране
    Православные христиане отмечают сегодня Собор пророка Иоанна Крестителя
    Руководство страны провело традиционное совместное заседание (ВИДЕО)
    В Глодянском районе автомобиль насмерть сбил мужчину
    В результате пожара в Кишиневе погиб пенсионер
    На Ботанике продолжаются работы по благоустройству дворов
    Опубликованы страницы дела «Ландромат», в котором, наряду с Плахотнюком и Платоном, фигурирует Усатый
    Игорь Додон принял участие в литургии по случаю Крещения
    Глава государства поздравил граждан Молдовы с Крещением
    Лидеры Приднестровья и Молдовы обсудили ситуацию в транспортной сфере по телефону. Граница будет открыта!
    Зинаида Гречаный поздравила граждан с Днем дипломата
    Игорь Додон вместе с коллегами из ПСРМ находится с кратким визитом в Москве
    В Молдове подорожали бензин и дизельное топливо
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     