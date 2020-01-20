

Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник на оперативном заседании от преторами и вице-примаров Кишинева провести совместное с вице-преторами заседание по проблемам муниципия, а также выявить решение.



«Проведите заседание, обсудите существующие проблемы, а также предложите методы окончательного решения. В частности речь о рекламных панно в городе. Необходимо раз и навсегда понять, какие установлены законно, а какие нет, какие нужно убрать, а какие можно оставить», - сказал Чебан.



Вице-примар Виктор Киронда предложил также обсудить проблему незаконных строек.



По его словам, строительство в городе ведется хаотично, без соблюдения всех требований и проекта. В результате этого, потом возникает много проблем, в том числе и пробки в городе.



Вице-примар призвал людей, которые покупают жилье, быть внимательными, где они его приобретают.



Во время заседания руководство примэрии выразило и недовольство ситуацией на Центральном рынке Кишинева.



«Появилось много информации о разных нарушениях на рынке. Необходимо провести аудит. Нужно разобраться с этим шанхаем. И не сообщайте мне только хорошие новости , но и перечисляйте проблемы, выявленные в каждом секторе», - сказал Чебан.

