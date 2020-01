Evoluția prețurilor la carburanți nu depinde de autoritățile statului, ci de faptul că prețurile se formează pe piețele internaționale și sunt o serie de argumente care au stat la baza creșterii acestora. Este explicația oferită de către premierul Ion Chicu presei, în urma ședinței săptămânale în format președinte-speaker-premier.



La întrebarea dacă „S-au așteptat cei de la conducerea țării că vor crește prețurile la carburanți?”, șeful Cabinetului de miniștri a oferit un răspuns amplu și detaliat.



Ajustarea prețurilor la accize are loc la fiecare început de an, iar acest proces își are rădăcinile încă din anul 2007 și, în acest an, la baza ajustărilor stau o serie de argumente, mai spune prim-ministrul Ion Chicu.



„Prețurile la carburanți care s-au modificat cu 2 zile în urmă. Cunoașteți că în fiecare an, la 1 ianuarie, are loc ajustarea prețurilor la accize, aceasta durează din 2007. Ne-am așteptat, evoluțiile prețurilor petrolului, prețurilor internaționale, conflictul cu Iranul și alte argumente care au evoluat revoluția prețurilor. Din păcate, RM nu are în grădină petrol, noi tot importăm, prețurile se formează în linii mari pe piețele internaționale, a fost modificată și legea, cunoaștem că până atunci ANRE-ul stabilea prețurile, acum agenții economici fac asta de sine stătător, bineînțeles noi vom analiza modul în care s-a făcut acest lucru, dar evoluția prețurilor, mai ales, că noi suntem în economia de piață, nu în comunism, este o evoluție firească, de aceea eu vă rog să fie maximă analiză a proceselor economice din societate”, a spus Ion Chicu.



În același timp, prim-ministrul a mai menționat că începând cu această săptămână își va începe activitatea grupul de lucru de monitorizare a prețurilor sub auspiciul ministrului Finanțelor, Sergiu Pușcuță, obiectivul căruia va fi monitorizarea prețurilor și analiza temeiniciei și argumentării majorării prețurilor nu doar la carburanți, ci la toate tipurile de servicii și produse.