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Ион Чебан - главе управления образования: «Добровольно подайте в отставку!»
 

Ион Чебан - главе управления образования: «Добровольно подайте в отставку!»



Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник на оперативном заседании примэрии от главы управления образования, молодежи и спорта Родики Гуцу добровольно подать в отставку. Такое требование последовало после множества выявленных нарушений.

«В управлении образования, за последний период, обнаружено много нарушений, которые скопились на протяжении времени», - сказал примар.

Он отметил, что стало известно, что многие детские сады работают без нужных санитарных документов, а это представляет опасность для здоровья детей.

«В учебных заведениях нет необходимых средств гигиены, нет мебели соответствующей возрасту учащихся, температура в помещениях не соответствует норме, отсутствие качественной воды, отклонение от установленного меню», - сообщил Чебан.

По словам градоначальника, также поступила информация, что фирмы, которые поставляли испорченные продукты в учебные заведения, вновь пытаются через тендеры поставлять продукты.

Чебан потребовал вмешательство правоохранительных органов, чтоб не допустить вновь поставки испорченных продуктов питания.

Он возмутился и тем, что педагогам удерживают зарплату, а глава управления, зная обо всех проблемах, срочно ушла на больничный.

«Считаю, что это все намеренно делается, несправедливо выдаются зарплаты. Людям из окружения руководителя управления назначают хорошие зарплаты, а другим низкие. Многие директора учебных заведений жалуются, что их терроризируют проверками, не учитывая закон», - сказал Чебан, потребовав от руководства управления отчет осуществленных проверок, а также информацию о причинах применения санкций.


Опубликовано: 11:07 20/01/2020

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