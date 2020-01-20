

Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник на оперативном заседании примэрии от главы управления образования, молодежи и спорта Родики Гуцу добровольно подать в отставку. Такое требование последовало после множества выявленных нарушений.



«В управлении образования, за последний период, обнаружено много нарушений, которые скопились на протяжении времени», - сказал примар.



Он отметил, что стало известно, что многие детские сады работают без нужных санитарных документов, а это представляет опасность для здоровья детей.



«В учебных заведениях нет необходимых средств гигиены, нет мебели соответствующей возрасту учащихся, температура в помещениях не соответствует норме, отсутствие качественной воды, отклонение от установленного меню», - сообщил Чебан.



По словам градоначальника, также поступила информация, что фирмы, которые поставляли испорченные продукты в учебные заведения, вновь пытаются через тендеры поставлять продукты.



Чебан потребовал вмешательство правоохранительных органов, чтоб не допустить вновь поставки испорченных продуктов питания.



Он возмутился и тем, что педагогам удерживают зарплату, а глава управления, зная обо всех проблемах, срочно ушла на больничный.



«Считаю, что это все намеренно делается, несправедливо выдаются зарплаты. Людям из окружения руководителя управления назначают хорошие зарплаты, а другим низкие. Многие директора учебных заведений жалуются, что их терроризируют проверками, не учитывая закон», - сказал Чебан, потребовав от руководства управления отчет осуществленных проверок, а также информацию о причинах применения санкций.