Правительство Республики Молдова будет проводить еженедельный мониторинг и анализ цен в стране. Об этом по итогам совместного заседания с президентом и спикером парламента заявил глава Кабмина Ион Кику.



Ранее глава государства призывал правительство вернуться к этой практике, которая была введены еще в правительстве Зинаиды Гречаный.



Прогнозирование цен будет касаться, в первую очередь, социально значимых товаров.