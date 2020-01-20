Правительство будет проводить еженедельный мониторинг и анализ цен в стране
Правительство Республики Молдова будет проводить еженедельный мониторинг и анализ цен в стране. Об этом по итогам совместного заседания с президентом и спикером парламента заявил глава Кабмина Ион Кику.
Ранее глава государства призывал правительство вернуться к этой практике, которая была введены еще в правительстве Зинаиды Гречаный.
Прогнозирование цен будет касаться, в первую очередь, социально значимых товаров.
Ранее глава государства призывал правительство вернуться к этой практике, которая была введены еще в правительстве Зинаиды Гречаный.
Прогнозирование цен будет касаться, в первую очередь, социально значимых товаров.
Опубликовано: 11:03 20/01/2020
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