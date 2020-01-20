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Православные христиане отмечают сегодня Собор пророка Иоанна Крестителя


Сегодня Православная церковь отмечает Собор почитаемого и прославляемого Пророка Иоанна, Предтечи и Крестителя Господа нашего. Святой Иоанн считается самым важным и уважаемым пророком, который связал Ветхий и Новый завет. О нем говорится в священных писаниях как о том, кто выполнил миссию подготовки людей к приходу Сына Божьего.

Согласно традиции, утром в День Святого Иоанна люди пьют освященную воду и окропляют ею жилище для защиты от болезней, зла и опасностей.

"По этому случаю поздравляю всех домовладельцев, отмечающих храмовый праздник дома, а всем нареченным именем Святого Иоанна Крестителя желаю душевного спокойствия и благополучия во всём!" - написал Игорь Додон в социальной сети.


Опубликовано: 10:59 20/01/2020

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