Сегодня Православная церковь отмечает Собор почитаемого и прославляемого Пророка Иоанна, Предтечи и Крестителя Господа нашего. Святой Иоанн считается самым важным и уважаемым пророком, который связал Ветхий и Новый завет. О нем говорится в священных писаниях как о том, кто выполнил миссию подготовки людей к приходу Сына Божьего.



Согласно традиции, утром в День Святого Иоанна люди пьют освященную воду и окропляют ею жилище для защиты от болезней, зла и опасностей.



"По этому случаю поздравляю всех домовладельцев, отмечающих храмовый праздник дома, а всем нареченным именем Святого Иоанна Крестителя желаю душевного спокойствия и благополучия во всём!" - написал Игорь Додон в социальной сети.