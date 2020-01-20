Президент, спикер парламента и премьер-министр провели сегодня традиционное совещание, на котором подвели итоги прошедшей недели, обсудили вопросы социально-экономической и политической повестки страны, в особенности цены, тарифы и механизм правительственного мониторинга, имплементацию недавно начатых инфраструктурных проектов: строительство дорог, водоснабжение, освещение, очистка от мусора и газификация населенных пунктов.



"Кроме того, обсудили повестку текущей для неделе Аппарата Президента, Парламента и Правительства Республики Молдова на текущую неделю", - отметил Додон.

