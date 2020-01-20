Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Ион Чебан - главе управления образования: «Добровольно подайте в отставку!»
 

Руководство страны провело традиционное совместное заседание (ВИДЕО)


Президент, спикер парламента и премьер-министр провели сегодня традиционное совещание, на котором подвели итоги прошедшей недели, обсудили вопросы социально-экономической и политической повестки страны, в особенности цены, тарифы и механизм правительственного мониторинга, имплементацию недавно начатых инфраструктурных проектов: строительство дорог, водоснабжение, освещение, очистка от мусора и газификация населенных пунктов.

"Кроме того, обсудили повестку текущей для неделе Аппарата Президента, Парламента и Правительства Республики Молдова на текущую неделю", - отметил Додон.


Опубликовано: 10:55 20/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент, спикер и премьер-министр провели совместное совещание (ВИДЕО)
  • Руководство страны провело еженедельное совещание (ВИДЕО)
  • Руководство страны провело совместное совещание (ВИДЕО)
  • Президент, спикер и премьер-министр проводят совместное заседание
  • Игорь Додон подвел итоги совместного совещания руководства страны (ВИДЕО)







    • Все новости

    Генпримар: «Решение проблемы с очистными сооружениями намеренно затягивается!»
    Богдан Цырдя – О специфической поддержке внешних партнеров в борьбе с коррупцией!
    Ион Чебан проведет проверку на муниципальном предприятии Autosalubritate
    Кику: "Власти Молдовы продолжат сотрудничество с МВФ!"
    Внимание! В Кишиневе пропала 17-летняя девушка
    Примар Кишинева потребовал от вице-примаров провести совместное заседание с преторами и вице-преторами секторов
    Ион Чебан - главе управления образования: «Добровольно подайте в отставку!»
    Правительство будет проводить еженедельный мониторинг и анализ цен в стране
    Православные христиане отмечают сегодня Собор пророка Иоанна Крестителя
    Руководство страны провело традиционное совместное заседание (ВИДЕО)
    В Глодянском районе автомобиль насмерть сбил мужчину
    В результате пожара в Кишиневе погиб пенсионер
    На Ботанике продолжаются работы по благоустройству дворов
    Опубликованы страницы дела «Ландромат», в котором, наряду с Плахотнюком и Платоном, фигурирует Усатый
    Игорь Додон принял участие в литургии по случаю Крещения
    Глава государства поздравил граждан Молдовы с Крещением
    Лидеры Приднестровья и Молдовы обсудили ситуацию в транспортной сфере по телефону. Граница будет открыта!
    Зинаида Гречаный поздравила граждан с Днем дипломата
    Игорь Додон вместе с коллегами из ПСРМ находится с кратким визитом в Москве
    В Молдове подорожали бензин и дизельное топливо
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     