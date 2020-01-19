Игорь Додон принял участие в литургии по случаю Крещения
Сегодня, по случаю праздника Крещения Господа нашего Иисуса Христа, президент Молдовы Игорь Додон принял участие в литургии в столичном Соборе Рождества Христова.
Вместе со всеми прихожанами церкви глава государства присутствовал при совершении Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром великого чина освящения воды, которую верующие используют для очищения и защиты своих семей от всех напастей.
«Еще раз поздравляю всех жителей Молдовы с праздником Крещения Господа Нашего Иисуса Христа, желаю здоровья и радости», - отметил Игорь Додон.
Вместе со всеми прихожанами церкви глава государства присутствовал при совершении Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром великого чина освящения воды, которую верующие используют для очищения и защиты своих семей от всех напастей.
«Еще раз поздравляю всех жителей Молдовы с праздником Крещения Господа Нашего Иисуса Христа, желаю здоровья и радости», - отметил Игорь Додон.
Опубликовано: 13:13 19/01/2020
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