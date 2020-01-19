Сегодня, по случаю праздника Крещения Господа нашего Иисуса Христа, президент Молдовы Игорь Додон принял участие в литургии в столичном Соборе Рождества Христова.



Вместе со всеми прихожанами церкви глава государства присутствовал при совершении Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром великого чина освящения воды, которую верующие используют для очищения и защиты своих семей от всех напастей.



«Еще раз поздравляю всех жителей Молдовы с праздником Крещения Господа Нашего Иисуса Христа, желаю здоровья и радости», - отметил Игорь Додон.