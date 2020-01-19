Глава государства поздравил граждан Молдовы с Крещением
Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил православных верующих с праздником Крещения Господа Иисуса Христа, одного из главных христианских праздников.
Крещение Господне имеет особую значимость, полную учений для верующих. В этот день наш Господь Иисус Христос, приняв крещение в водах реки Иордан, сделал первый шаг к спасению каждого христианина, а мы через таинство святого крещения становимся Его учениками и сынами.
По традиции на Крещение освящается вода, которая также называется свяченой или святой водой. Считается, что она обладает чудодейственными и целительными свойствами. Крещение Господне знаменует собой завершение зимних праздников.
«По этому случаю передаю искренние поздравления всем нашим согражданам, и пусть освящённая вода очистит наши души, сделает нас лучше, великодушнее и спокойнее», - отметил Игорь Додон.
Крещение Господне имеет особую значимость, полную учений для верующих. В этот день наш Господь Иисус Христос, приняв крещение в водах реки Иордан, сделал первый шаг к спасению каждого христианина, а мы через таинство святого крещения становимся Его учениками и сынами.
По традиции на Крещение освящается вода, которая также называется свяченой или святой водой. Считается, что она обладает чудодейственными и целительными свойствами. Крещение Господне знаменует собой завершение зимних праздников.
«По этому случаю передаю искренние поздравления всем нашим согражданам, и пусть освящённая вода очистит наши души, сделает нас лучше, великодушнее и спокойнее», - отметил Игорь Додон.
Опубликовано: 13:11 19/01/2020
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