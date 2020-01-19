Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил православных верующих с праздником Крещения Господа Иисуса Христа, одного из главных христианских праздников.



Крещение Господне имеет особую значимость, полную учений для верующих. В этот день наш Господь Иисус Христос, приняв крещение в водах реки Иордан, сделал первый шаг к спасению каждого христианина, а мы через таинство святого крещения становимся Его учениками и сынами.



По традиции на Крещение освящается вода, которая также называется свяченой или святой водой. Считается, что она обладает чудодейственными и целительными свойствами. Крещение Господне знаменует собой завершение зимних праздников.



«По этому случаю передаю искренние поздравления всем нашим согражданам, и пусть освящённая вода очистит наши души, сделает нас лучше, великодушнее и спокойнее», - отметил Игорь Додон.