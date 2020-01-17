

Прославленные молдавские ветераны сели за шахматные доски. Четырехдневный национальный чемпионат проходит в стенах Республиканского специализированного клуба столицы, а чемпионов определят в двух возрастных категориях – старше 50 и старше 65 лет. Церемония награждения победителей и призеров пройдет в воскресенье.



Шахматам все возрасты покорны. Это ежегодно доказывают молдавские ветераны-участники национального чемпионата. Каждому из 30 игроков предстоит сыграть по 7 партий по швейцарской системе. Контроль времени – 40 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.



ЮРИЙ ОПИНКЭ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РМ

«Старт нового чемпионата Молдовы наши ветераны ждали с большим нетерпением. Они разыграют медали в двух возрастных категориях: старше 50 и старше 65 лет.

Мы рады, что среди участников есть две женщины, лучшая из них получит специальную премию. Надеемся, что получится интересный турнир. В чемпионате участвуют 4 мастера международного класса. Мы рассчитываем, что им удастся показать высокий уровень игры».



Среди участников ветеранского чемпионата – отец выдающегося молдавского шахматиста Виорела Бологана. Антон Бологан решил воплотить в жизнь олимпийский принцип, придуманный Пьером де Кубертеном.



АНТОН БОЛОГАН, ШАХМАТИСТ

«Как сказал Кубертен: главное – участие. В этом турнире я участвую во второй раз. В основном я преподаю детям шахматы в начальных классах лицея, занимаюсь организацией олимпиады по решению задач. Я живу по принципу: хлебом не корми, а дай в шахматы поиграть. Но я не претендую на какое-то высокое место, хочу себя показать и посмотреть, как играют другие».



Имена чемпионов и призеров четырехдневного турнира молдавская федерация назовет в воскресенье.