

Накануне Крещения в Кишинев доставят мощи Святого иерарха Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских — покровителя мореплавателей, купцов и детей. Христиане смогут поклониться святыням в соборе Вознесения Господня.



Крещение Господне — один из самых главных христианских праздников. Именно после Крещения и начинается служение Господа Иисуса Христа тому великому делу, ради которого Он явился людям. Это преодоление каждым человеком своих грехов. По словам отца-настоятеля собора Вознесения Господня, куда и прибудут святые мощи Николая Угодника, самого скорого помощника, источника духовной поддержки, заступника и спасителя от несправедливости и напрасной смерти, почитание мощей и икон — очень распространенная христианская практика.



СЕРГЕЙ ПУЦУНТИКЭ, ОТЕЦ-НАСТОЯТЕЛЬ СОБОРА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

«Наша церковь будет молиться за Николая Чудотворца вместе со всеми верующими. Ежедневно здесь будут проходить святые литургии, и все, кто почитает Святого Николая, смогут прийти поклониться и помолиться святому».



Реликвия будет торжественно встречена священнослужителями 18 января в 17:00, после чего состоится богослужение. Икона и мощи Святого иерарха Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, пробудут в соборе Вознесения Господня до 28 января.