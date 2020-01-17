

Министр образования, науки и культуры Корнелиу Попович встретился с представителями молодежных организаций нашей страны. Участники беседы обсудили программу грантов, рассчитанных на 2020 год. Претендовать на получение поддержки от государства могут организации, которые хотят реализовать проекты по развитию молодежного сектора на уровне всей республики.



КОРНЕЛИУ ПОПОВИЧ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

«Минимальная сумма гранта для проектов местного и регионального уровня составит 70 тысяч леев, а максимальная - 200 тысяч леев. Для проектов национального уровня сумма — от 100 до 350 тысяч леев. Для реализации проектов отведено 10 месяцев. Заявки можно подать до 17.00 31 января. Мы хотим больше прозрачности действий, чтобы избежать всех неприятных моментов».



Министр образования, науки и культуры, Корнелиу Попович также подчеркнул, что хочет эффективного и открытого сотрудничества между возглавляемым им ведомством и молодежными организациями Молдовы ввиду поддержки молодого поколения, поскольку это — один из приоритетов правительства.

