

17 января Молдова отмечает День дипломата. По этому случаю президент Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Ион Кику обратились с поздравительными посланиями ко всем работникам данной области, выразив слова искренней благодарности за профессиональное участие в реализации внешней политики нашей страны.



В своем поздравительном обращении глава государства подчеркнул, что дипломаты своим ежедневным трудом формируют имидж страны и обеспечивают условия для реформирования государственных институтов, доказательством чего являются и встречи с соотечественниками из диаспоры, благодаря которым руководству страны удаётся установить столь необходимую, прочную, и действенную связь.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хочу заверить вас в том, что ценю усилия, предпринимаемые вами для углубления партнёрств и стратегических связей Республики Молдова, для укрепления статуса нашей страны как стабильного и надёжного партнёра, для повышения уровня доверия к политической власти государства. Призываю вас сохранять и в дальнейшем дух укрепления и развития дипломатических отношений».



Игорь Додон напомнил, что является сторонником проактивной сбалансированной внешней политики, проводимой на благо людей. «Очень важно, чтобы хорошие дела и решения, которые принимаются на уровне дипломатических и консульских представительств, в министерстве, ощущались нашими гражданами повсюду: как в стране, так и за рубежом», - отметил глава государства, призвав весь дипломатический корпус страны продолжать и дальше действовать строго в национальных интересах Молдовы и ее граждан.





ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Будем же и впредь руководствоваться принципом, согласно которому дипломатическая служба должна действовать в интересах гражданина. Пользуясь прекрасной возможностью, хочу выразить благодарность членам аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса за конструктивный диалог, который мы наладили, главным образом, в прошлом году, и за полную поддержку в недавних исторических событиях. Призываю вас служить исключительно интересам Республики Молдова, целям ее социально-экономического развития и повышения благосостояния граждан. Желаю вам крепкого здоровья, сил и упорства в защите национальных ценностей».



Председатель законодательного органа страны Зинаида Гречаный также выразила искренние поздравления и слова благодарности всем бывшим и нынешним дипломатам страны за продвижение интересов Молдовы за рубежом и за защиту прав наших граждан по всему миру.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Молдова будет и дальше проводить сбалансированную внешнюю политику, основанную на хороших отношениях со всеми зарубежными партнерами, и вы играете жизненно важную роль в достижении этой цели. Желаю вам выдающихся достижений, успешного выполнения миссий на благо Республики Молдова и граждан страны».



Премьер-министр Ион Кику присоединился к поздравлениям с Днем дипломатического работника, отметив, что «быть дипломатом - это, скорее, миссия, чем профессия, миссия, которая требует исследовательского духа, патриотизма и большой преданности делу». Глава правительства напомнил, что Молдова – молодое государство, и дипломатическая служба - один из самых молодых институтов, подчеркнув, что по этой причине заслуги основателей дипломатической службы следует особенно ценить.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Дипломаты — это лицо страны, и, как правило, по уровню профессиональности дипломатов, партнеры Республики Молдова воспринимают нашу страну. Комфорт и безопасность молдавских граждан за пределами страны зависят от патриотизма и преданности дипломатов, и мы знаем от представителей диаспоры, что в этом направлении достигнут существенный прогресс. Спасибо за вашу профессиональную и мудрую работу, которая всегда играла важную роль в построении и поддержании хороших отношений с внешними партнерами страны».



Подводя итог, глава правительства подчеркнул, что Молдова продолжает полагаться на профессионализм, проявленный на протяжении многих лет дипломатами страны, на участие и преданность делу в процессах, жизненно важных для национальной экономики, таких как привлечение инвестиций и индустриализация страны.