

Премьер-министр Молдовы Ион Кику поздравил своего нового визави Михаила Мишустина с назначением на пост председателя Правительства Российской Федерации. В своем поздравительном обращении глава молдавского кабинета министров выразил уверенность в том, что полученный Мишустиным за годы работы «опыт, знания и энергия будут в полной мере востребованы для выполнения высокой и ответственной должности, способствующей достижению цели непрерывного развития страны и благосостояния россиян».



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Пользуясь этой возможностью, я подтверждаю готовность Правительства Республики Молдова поддерживать открытый и конструктивный диалог с коллегами из Российской Федерации по всему спектру тем двусторонней повестки. Уверен, что совместные усилия правительств обеих стран дадут ожидаемые результаты и дадут значительный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией».



Напомним, 16 января, сразу после того, как Госдума России одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о его назначении на данную должность. В ближайшее время Мишустин должен сформировать и представить новый состав кабинета министров.

