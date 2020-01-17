

В российскую столицу глава государства, как всегда, отправился обычным рейсом и эконом-классом. Впрочем, сразу занять свое место Игорь Додон не смог. Пассажиры буквально окружили президента: кто-то попросил сфотографироваться на память, кто-то решил воспользоваться возможностью, чтобы рассказать главе государства о наболевшем, а другие просто пожимали руку и благодарили.



Ролик, на котором видно, как тепло граждане встречают главу государства, разместили в соцсетях. Игоря Додона приветствуют искренними улыбками. Некоторые пассажиры стоят в очереди, чтобы сфотографироваться, другие обмениваются приветственными репликами. Напомним, что согласно результатам самого свежего опроса общественного мнения, Игорь Додон является безоговорочным лидером народного доверия в нашей стране. Президенту доверяет более половины населения Молдовы, а 44% граждан готовы избрать его с первого тура на второй срок.

