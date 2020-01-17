

7 лет бесплодных надежд. 7 лет пустых обещаний. Жители ряда населенных пунктов Хынчештского района до сих пор не обеспечены питьевой водой. Менялись правительства, менялись чиновники, но, к сожалению, не менялся подход к решению этого вопроса. Из бюджета ежегодно выделялись колоссальные суммы, однако ситуация оставалась той же. Премьер-министр Ион Кику выслушал жалобы жителей Хынчештского района, и в пятницу провел специальное правительственное совещание, на котором обсуждались пути решения этой проблемы.



Кику напомнил, что этот вопрос был поднят местными властями во время его недавнего визита в Хынчештский район. Тогда на встрече присутствовали представители нескольких министерств и ведомств, районное руководство и примары сёл, которые и рассказали об этой острой проблеме. Глава правительства констатировал: срочно необходим действенный проект по водоснабжению Хынчешт.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Этот проект очень нужен, и его реализации очень ждут жители Хынчешт. Он был начат несколько лет назад, и, к сожалению, как и многие проекты, запущенные при поддержке Экологического фонда, не имел успеха и не дал ожидаемых результатов. Проект был запущен в 2013-2014 годах, прошел разные этапы внедрения, были задействованы разные госструктуры, государственные агентства, предприниматели, многочисленные увеличения контракта. В результате стоимость контракта на 23 миллиона увеличилась по сравнению с первоначальной, но с чего начали, на том и остановились».



По словам главы правительства, на протяжении 7 лет проект не может быть завершен из-за некомпетентности экономического агента, с которым был заключен договор. Подрядчик попросил увеличить стоимость контракта на 23 миллиона леев, однако, до настоящего времени освоены лишь 37 миллионов из общей запланированной суммы. В данной связи Кику заявил, что руководимый им кабинет министров намерен возобновить этот проект, но на сей раз – довести его до конца, потому что водоснабжение, наряду с освещением и строительством дорог, являются приоритетами правительства.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Я очень хочу, чтобы этот проект, который мы планируем реализовать в Хынчештах, был лишним доказательством того, что молдаване могут внедрять проекты, могут делать хорошие дела качественно, как это мы демонстрировали на протяжении веков, сколько мы живем на этой земле».



Подводя итог, премьер-министр призвал привлечь специализированные органы, в том числе Агентство по техническому надзору, для того, чтобы определить выполнение работ в соответствии с контрактом и гарантировать их проведение в самые сжатые сроки. Стоит напомнить, что на этой неделе Игорь Додон призвал правительство запустить проекты по водоснабжению, освещению и газификации всех населенных пунктов страны, а также по ликвидации неавторизованных мусорных свалок в селах Молдовы.