

Министр юстиции Фадей Нагачевский выразил недовольство работой своей предшественницы Олеси Стамате, дав понять, что чиновница либо из-за некомпетентности, либо преднамеренно допустила ряд процессуальных ошибок в деле о признании недействительным контракта о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Из-за этого суд предоставил 20 дней для устранения пробелов, а всего по этой причине государством «были потеряны четыре месяца».



Нагачевский напомнил, что Агентство публичной собственности еще в сентябре прошлого года подало иск против ООО «Avia-Invest» о недействительности договора о концессии Международного аэропорта Кишинева. Чиновник уточнил, что обращение в суд было подготовлено Министерством юстиции, которое тогда возглавляла Олеся Стамате. Однако, как подчеркнул Нагачевский, «из-за процессуальных ошибок, допущенных при составлении и подаче иске, 14 января 2020 года суд вынес определение, в соответствии с которым постановил предоставить Агентству публичной собственности 20-дневный срок для устранения пробелов в иске, чтобы тот не был признан недопустимым».



ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ – МИНИСТР ЮСТИЦИИ

«Не оспариваю компетентность госпожи Стамате, но... Если не оспаривать компетентность, тогда возникают подозрения в злонамеренности. Как иначе это понимать?».



Фадей Нагачевский подчеркнул, что нынешнее руководство Министерства юстиции не намерено бросать это дело на произвол судьбы, и сейчас Минюст, совместно с Агентством публичной собственности, приложат все усилия для того, чтобы можно было запустить судопроизводство по этому громкому делу. При этом министр сетует на то, что из-за ошибок, допущенных его предшественницей Олесей Стамате, государство в этой битве потеряло 4 месяца.



ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ – МИНИСТР ЮСТИЦИИ

«Четыре месяца потеряны в случае с объектом, который члены прежнего кабинета министров называли стратегически важным, а сейчас они пытаются обвинить нас в том, что мы не принимаем решительных мер. Мы действуем решительно и компетентно. Вопрос состоит в том, что сделали они?».



Бывшая министр юстиции Олеся Стамате назвала обвинения нынешнего главы Минюста Фадея Нагачевского «абсурдными», уточнив, что не знает, почему суды затягивают рассмотрение дел.