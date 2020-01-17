

Павлу Войку досталось тяжелое наследие после его предшественника, экс-министра внутренних дел Андрея Нэстасе. МВД было практически разрушено изнутри, более 800 полицейских ушли из органов, а 5 месяцев своей деятельности Нэстасе занимался исключительно собственным пиаром. Так депутат ПСРМ Григорий Новак прокомментировал нападки в адрес нынешнего главы МВД Павла Войку со стороны группы депутатов ППДП, которые, ссылаясь на новостные заголовки, оценивали криминогенную ситуацию в стране.



Группа депутатов парламентской фракции ППДП выступила сегодня на пресс-конференции, которую они посвятили криминогенной ситуации в стране. Народные избранники выразили возмущение деятельностью министра внутренних дел Павла Войку, подкрепив сказанное отсылками к новостным заголовкам.



ВАСИЛИЙ НЭСТАСЕ, ДЕПУТАТ ППДП

«Сегодня мы решили провести пресс-конференцию фракции ППДП, которая посвящена криминогенной ситуации в Молдове. Название этой конференции – «Красный криминогенный код». 2020-ый год начался с многочисленных преступлений, в том числе тяжких, которые произошли на территории всей республики. Если наблюдать за заголовками в прессе, создается впечатление, что мы живем не в Молдове, а на Диком Западе 18-19 века».



По данным депутатов ППДП, криминогенная ситуация в бытность министра внутренних дел Андрея Нэстасе якобы улучшилась, однако именно в этот период из органов ушло более 800 служителей закона, что не могло положительно отразиться на правопорядке. Депутат ПСРМ Григорий Новак считает, что в том числе это повлияло на криминогенную ситуацию в стране.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Депутаты ППДП забыли рассказать на пресс-конференции о «своём» Андрее Нэстасе, который напрямую ответственен за то состояние МВД, в котором оно было по завершении его мандата. Ухудшение криминогенной ситуации в стране и проблемы в органах правопорядка появились именно из-за него, потому что за 5 месяцев его мандата, которые он потратил на собственный пиар и борьбу с «чужими», полиция потеряла более 800 сотрудников».



Депутаты ППДП на пресс-конференции представили свою статистику криминогенной ситуации в стране. Григорий Новак же обнародовал официальную, которая говорит об обратном.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Официальная статистика показывает, что за первые 16 дней 2020-го года количество преступлений уменьшилось, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Однако лицемерие уважаемых коллег из ППДП не позволяет им признать тот факт, что с утверждением Павла Войку на пост главы МВДположение дел в министерстве улучшается, и что количество преступлений уменьшается».



Новак уверен, что всем и так известно, в каком состоянии было Министерство внутренних дел после ухода с поста министра Андрея Нэстасе. Депутат ПСРМ считает, что нужно сосредоточить усилия депутатов и способствовать решению проблем в сфере правопорядка. Ну, или, как минимум, не мешать тем, кто это делает.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Хочу спросить экс-министра: сколько заседаний он провел в МВД с ответственными подведомственными структурами? Какие действия были предприняты, чтобы уменьшить количество несчастных случаев, какие меры были направлены на борьбу с коррупцией, как улучшилась жизнь сотрудников? Никак. Мы все знаем, в каком состоянии было МВД, когда в должность министра внутренних дел вступил Павел Войку. Однако мы не захотели терять время на критику, потому что в приоритете другие задачи, которые необходимо реализовать. Люди ждут от нас конкретных вещей. Пустыми разговорами занимались предшественники».



Легко критиковать тех, кто сегодня пытается решить накопившиеся проблемы, сложнее предложить помощь, и признать некомпетентность бывшего главы МВД, добавил Новак.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Не мешайте правительству делать то, что вы не сделали, и не вставляйте палки в колеса. Не можете помочь — так хоть не мешайте. Документируйтесь лучше, и не вводите народ в заблуждение, потому что криминогенная ситуация улучшается с тех пор, как Нэстасе покинул МВД. Проблемы были и раньше, но это было следствием бездействия, и это ещё отдаётся эхом сегодня».



Новак уверен, что правительство Кику сможет достойно реагировать на все вызовы и вместе с другими ответственными органами находить решения для накопившихся проблем. Павлу Войку депутат ПСРМ пожелал удачи и заверил в полной поддержке со стороны фракции социалистов. В свою очередь глава МВД пообещал обнародовать всю официальную информацию по криминогенной ситуации в стране, и подчеркнул, что будет рад выслушать идеи фракции ППДП, если, конечно же, такие имеются.



ПАВЕЛ ВОЙКУ, ГЛАВА МВД

«Мы представим всю необходимую информацию и будем рады, если коллеги бывшего министра, которые потребовали объяснений, предложат свои идеи по предотвращению как дорожно-транспортных происшествий, так и серьезных преступлений. Министерство внутренних дел не начало свою деятельность с момента моего назначения, и различные инциденты или тяжкие преступления не начали появляться в этот период. Настоящие проблемы были вызваны неучастием бывшего министра во внутренних процессах более 5 месяцев. С момента взятия мандата я несу ответственность за всё происходящее в МВД и не ссылаюсь на тяжелое наследие, и призывают всех политиков не использовать институты, которыми они руководят, и личные трагедии наших сограждан в своих политических играх и не вводить население в заблуждение».



Андрей Нэстасе пока никак не прокомментировал сказанное депутатами ППДП и социалистом Григорием Новаком.