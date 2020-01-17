

Громкие убийства, произошедшие в Костештах и в Бельцах, которые всколыхнули всё общество, должны быть расследованы самым тщательным образом, а виновные – понести строгое наказание в полном соответствии с буквой закона. Об этом заявил Игорь Додон в эфире 6-ого выпуска видеоплатформы «Президент отвечает», подчеркнув, что лично проконтролирует это.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«В первую очередь, для того, чтобы было ясно всем: я лично проконтролирую, чтобы те, кто нарушил закон, в данном случае, кто убил людей, сели в тюрьму. Я этот вопрос возьму под личный контроль. Тот, кто убил парня в Костештах, и те, кто наблюдал за этим и не помог спасти его, должны ответить по закону. И я обещаю, что так будет во всех случаях, когда были совершены тяжкие преступления».



В то же время, глава государства рассказал, что ранее он уже провел очень серьезный разговор с главой Министерства внутренних дел Павлом Войку, и порекомендовал ему провести профилактику: чтобы те сотрудники полиции, которые не справляются со своими служебными обязанностями, были отстранены от работы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«В этом вопросе, и я хочу, чтобы все это знали, есть жесткий контроль президента. По этому поводу у меня на этой неделе состоялся очень серьезный разговор с министром внутренних дел. Было бы логично, чтобы там «полетели головы». Это своего рода профилактика: пусть уволят полицейских, которые не справляются со своими прямыми обязанностями».



Стоит отметить, что на 21 января назначено заседание Высшего совета безопасности. На нем, по словам президента, по его требованию будут рассмотрены и эти вопросы.