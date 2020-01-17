

У нарушителей закона нет пожизненной неприкосновенности. Эти граждане не смогут скрыться от уголовного преследования, сбежав из страны. Так президент Игорь Додон прокомментировал решение Госдепа США запретить беглому олигарху Владимиру Плахотнюку и его семье въезжать на территорию Америки.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Те, кто думает, что может нарушить закон, а потом сбежать куда-то – неважно куда, в США, в РФ, в Австралию. И это обращение ко всем, кто считает себя хитро… Не скажу какими. Пусть помнят – против лома всегда найдется другой лом. Нельзя скрыться нигде. Если нарушил закон, тебя рано или поздно поймают и вернут. Из тех, кто замешан в краже миллиарда, один прячется в Израиле, другой в США. Третьи думают, что до них не дойдет, возомнив себя могущественными, как короли».



Президент напомнил, как демократы, находившиеся еще совсем недавно у власти в стране, гордо и самоуверенно заявляли о том, что всегда будут править Молдовой, забыв о том, что пожизненной неприкосновенности не существует.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«В жизни всё меняется. Я помню, как еще совсем недавно некоторые из Демпартии, ее активные лидеры заявляли в парламенте: ДПМ была, есть и останется у власти. А я им отвечал: не загадывайте. Ни у кого нет пожизненной неприкосновенности».



Комментируя введенный США запрет на въезд в эту страну беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, обвиняемому в совершении ряда преступлений, Додон констатировал, что у преступников нет никакой «крыши», и подобное должно стать примером и для остальных.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Плахотнюк думал, что у него сильная «крыша» в США или еще где-то. На этой неделе мы убедились: у тех, кто нарушает закон, нет никой «крыши». Это пример для всех и хорошее дело. Благодарю США, принявших такое решение для борьбы с коррупцией».



Напомним, на этой неделе на официальном сайте Государственного департамента США был опубликован пресс-релиз, в котором говорится о запрете на продление или выдачу туристических виз в США бывшему председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку и членам его семьи. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что это решение связано с коррупционными делами, в которых замешан Плахотнюк, а также с осуществленным им подрывом верховенства закона в Молдове.