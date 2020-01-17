

Президент развеял опасения кишиневцев: вопреки распространяем недоброжелателями слухам, а также настоятельным требованиям перевозчиков, стоимость проезда в общественном транспорте столицы, в том числе, в маршрутных такси, не будет увеличена! Соответствующее заявление глава государства Игорь Додон сделал в эфире ставшего уже традиционным выпуска видеоплатформы для общения с гражданами «Президент отвечает».



Глава государства сообщил, что накануне обсуждал требования о повышении проезда, озвученные владельцами маршрутных такси, осуществляющих пассажироперевозки в Кишиневе, со столичным градоначальником Ионом Чебаном.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Мы поговорили с примаром. Не будет никаких увеличений тарифов на проезд в кишиневском транспорте».



В то же время, президент прокомментировал и повышение тарифа на проезд в междугороднем транспорте, сообщив, что правительство пошло на эту непопулярную меру, исходя из экономических требований. Так, Додон уточнил, что стоимость междугородних перевозок оставалась неизменной на протяжении 7 лет, несмотря на то, что цена на топливо за эти годы значительно возросла. При этом глава государства подчеркнул, что если перевозчики не улучшат качество предоставляемых ими услуг, как этого потребовал от них кабмин, повышенные тарифы могут быть аннулированы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Мы обсуждали с премьером этот вопрос. Правительство дало транспортникам время для того, чтобы они обеспечили надлежащие требования к качеству услуг. Что я имею в виду? Я недавно в соцсетях видел, и мне граждане присылали видео, на котором запечатлено, как в автобусе Кишинев-Унгены протекает крыша. Люди едут в автобусе, а в салон льется вода. Транспортникам поставили жесткое условие: если вам разрешили немного повысить тариф, вы должны улучшить качество предоставляемых услуг. Если они не подчинятся – этот приказ будет отменен».



Подводя итог, президент констатировал, что параллельно с этим правительство должно будет определить механизм для того, чтобы выделить социально-уязвимым категориям населения компенсации на оплату проезда в междугороднем транспорте.

