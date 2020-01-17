

Президент Игорь Додон провел в пятницу телефонный разговор с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Стороны договорились не допустить блокирования движения транспорта. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава государства.



Игорь Додон и Вадим Красносельский договорились поручить ответственным учреждениям в срочном порядке найти решения во избежание кризисной ситуации.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ:



Ни в коем случае не должны пострадать граждане с обоих берегов Днестра. В результате диалога между Кишиневом и Тирасполем все проблематичные ситуации и вопросы будут разрешены. В качестве президента страны сделаю всё, что необходимо, для того, чтобы право граждан на свободное передвижение было соблюдено.



Стоит отметить, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что с 24 января Тирасполь может ввести запрет на пересечение молдо-украинской границы для машин с молдавскими номерами. Данная мера якобы могла последовать в ответ на решение официального Кишинева ограничить доступ на правый берег для водителей автотранспорта с приднестровскими номерами.