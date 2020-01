Ministrul Afacerilor de Interne, Pavel Voicu a intervenit pe marginea declarațiilor făcute astăzi de unii deputați ai Platformei “DA” la adresa sa. Ministrul a recomandat politicienilor să nu implice imaginea instituției pe care o conduce, dar și la tragediile care se produc în țară în jocuri politice cu scopul de a duce cetățenii în eroare.



"Poate că în politică e valabil jocul, dar iată în domeniul securității și ordinii publice loc de asta nu este. Tocmai din acest motiv, intervin și reiterez despre faptul că criminalitatea este produsul societății, nu al poliției separat. Respectiv, nu este corect să legi această problemă de o singură persoană, instituție sau guvernare.



Personal am venit cu cifre despre situația criminogenă din țară și tot noi am spus care sunt infracțiunile la care atestăm o mică creștere. Vom veni cu toată informația necesară și ne vom bucura dacă colegii fostului ministru care astăzi mi-au cerut explicații, vor veni cu suport în acțiunile de prevenire atât a accidentelor rutiere, cât și a crimelor grave.



Ministerul Afacerilor Interne nu și-a început activitatea din momentul numirii mele în funcția de ministru și nici accidentele sau infracțiunile grave nu au început a fi înregistrate în perioada aceasta. Sunt probleme cu care societatea se confruntă an de an, iar noi cunoaștem bine că pe fonul instabilității politice situația se agravează și în loc să ne unim eforturile, arătăm cu degetul la alții.



Am preluat acest Minister împreună cu toate neajunsurile și mi-am propus împreună cu echipa să depunem efortul maxim pentru a oferi oamenilor siguranța.



Din momentul preluării acestui mandat îmi voi asuma toate acțiunile realizate sau lipsa lor, dar, nu și eșecul precedentului ministru, căci adevăratele probleme au fost generate din cauza lipsei implicării lui în procesele dirijate de MAI timp de 5 luni.



Recomand politicienilor să nu implice imaginea instituției pe care o conduc, dar și tragediile care se produc în țară în jocuri politice cu scopul de a duce cetățenii în eroare.



MAI are la momente toate capacitățile pentru a ține situația sub control, iar cu implicarea și aportul societății civile și a altor instituții ale statului vom reuși să prevenim aceste infracțiuni", a scris Pavel Voicu pe pagina sa de pe facebook.