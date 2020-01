Un grup de deputați ai Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr acuză Ministerul de Interne de inacțiune. În context, deputatul socialist, Grigore Novac a venit cu o reacție la acuzațiile lansate de deputații PPDA la adresa ministrului Voicu care s-ar face vinovat de toate accidentele rutiere și criminalitatea din țară:



"Astăzi, cițiva deputați ai Platformei DA au ieșit la rampă și au început a discuta în fața presei referitor la un subiect despre care habar nu au.



"Specialiștii" Vasile Năstase, Stela Macari, Liviu Vovc, Arina Spătaru și Chiril Moțpan și-au amintit că le pasă de securitatea oamenilor, doar că tîrziu s-au trezit, căci nevoie de implicarea lor și de acuzații pe merit a fost în perioada în care Andrei Năstase a fost ministru de interne și nu făcea altceva decît să distrugă ce a preluat, căci doar la asta se pricepe mai mult.



Dacă să analizăm atent datele statistice, o creștere a situației criminogene din țară a fost în 2019 comparativ cu 2018, perioadă în care la cîrma MAI aproape jumătate de an a fost nimeni altul decît Andrei Năstase.



Clar lucru că Andrei Năstase nu cunoaște lucruri elementare, el nu cunoaște care sînt gradele militare ale angajaților MAI, ce să mai spui de lucruri mai complicate...



Tot statistica oficială ne arată că în primele 16 zile a acestui an, infracțiunile sînt în descreștere comparativ cu primele 16 zile din 2019, dar se pare că ipocrizia este prea mare ca stimabilii colegi de la DA să recunoască că odată ce la Ministerul Afacerilor Interne a venit domnul ministru Pavel Voicu, starea de lucruri în minister se îmbunătățește iar starea criminogenă este în scădere.



Deputații Platformei Da au uitat să menționeze în conferința de presă astăzi despre “al lor” Andrei Năstase care este direct responsabil de dezmățul în care a fost găsit Ministerul de Interne după mandatul lui.



Înrăutățirea situației criminogene din țară și problemele din sistemul polițienesc sunt generate în special de el, pentru că în 5 luni de mandat a fot preocupat de PR-ul personal și răzbunarea cu cei care nu erau de partea lor. Tot din cauza atitudinii lui Poliția a pierdut peste 800 de angajați.



Este foarte ușor să critici pe cei care astăzi încearcă să soluționeze aceste mari probleme ale societății, decît să vii cu ajutor și să recunoști că incompetența fostului șef de la MAI a generat acest haos.



Aș vrea să întreb pe fostul ministru cîte ședințe a avut la MAI cu responsabilii din toate instituțiile subordonate?



Ce a acțiuni a făcut pentru a diminua accidentele, pentru a lupta cu corupția, cu ce a îmbunătățit viața angajaților?!



Cu nimic. Cunoaștem bine în ce stare a fost găsit acest Minister de actualul ministru, doar că noi nu am dorit să pierdem timp pentru a critica, pe merit aceste acțiuni, pentru că prioritar sunt alte obiective de realizat și lumea așteaptă de la noi fapte, cu vorbitul au fost precedenții.



Lăsați actuala Guvernare să facă ce nu ați făcut voi și nu mai puneți bețe în roate. Dacă nu puteți ajuta, nu încurcați.



Ar fi bine să vă documentați și să nu duceți lumea în eroare, căci criminalitate și accidente nu există din momentul în care a plecat Nastase de la MAI, au existat și anterior, doar că lipsa de acțiuni din acea perioadă se reflectă și astăzi.



Sunt sigur că colegii din actualul Guvern condus de domnul Premier Ion Chicu vor reuși să facă față provocărilor și împreună cu alți factori responsabili le vor soluționa.



Domnule Voicu, succes în toate, avem toată încrederea și aveți toată susținerea noastră... Iar cei de la Platforma DA fac ceea la ce se pricep mai bine, adică pălăvrăgeală și critică...", a scris Grigore Novac pe pagina sa de pe o rețea de socializare.