Лидеры Приднестровья и Молдовы обсудили ситуацию в транспортной сфере по телефону. Граница будет открыта!
Граница будет открыта! Руководство Молдовы проинформировало лидера тираспольской администрации о готовности отменить введённые Молдовой ограничения для транспортных средств с приднестровскими номерными знаками, а также водительскими удостоверениями, выданными в приднестровском регионе.
Решение вступит в силу на следующей неделе. Это исключит необходимость ответных мер со стороны Приднестровья, о которых было заявлено сегодня.
Решение вступит в силу на следующей неделе. Это исключит необходимость ответных мер со стороны Приднестровья, о которых было заявлено сегодня.
Опубликовано: 15:32 17/01/2020
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