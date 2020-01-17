Граница будет открыта! Руководство Молдовы проинформировало лидера тираспольской администрации о готовности отменить введённые Молдовой ограничения для транспортных средств с приднестровскими номерными знаками, а также водительскими удостоверениями, выданными в приднестровском регионе.



Решение вступит в силу на следующей неделе. Это исключит необходимость ответных мер со стороны Приднестровья, о которых было заявлено сегодня.