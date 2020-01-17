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Лидеры Приднестровья и Молдовы обсудили ситуацию в транспортной сфере по телефону. Граница будет открыта!
 

Лидеры Приднестровья и Молдовы обсудили ситуацию в транспортной сфере по телефону. Граница будет открыта!


Граница будет открыта! Руководство Молдовы проинформировало лидера тираспольской администрации о готовности отменить введённые Молдовой ограничения для транспортных средств с приднестровскими номерными знаками, а также водительскими удостоверениями, выданными в приднестровском регионе.

Решение вступит в силу на следующей неделе. Это исключит необходимость ответных мер со стороны Приднестровья, о которых было заявлено сегодня.


Опубликовано: 15:32 17/01/2020

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