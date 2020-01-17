Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный поздравила граждан с Днем дипломатического работника.



«Сегодня, в День дипломатического работника, я искренне поздравляю дипломатический корпус Республики Молдова и выражаю вам слова благодарности за продвижение интересов нашей страны за рубежом и защиту прав наших граждан по всему миру.



Молдова будет и дальше проводить сбалансированную внешнюю политику, основанную на хороших отношениях со всеми зарубежными партнерами, и вы играете жизненно важную роль в достижении этой цели.



Желаю вам выдающихся достижений, успешного выполнения миссий на благо Республики Молдова и граждан страны», - отметила Гречаный.