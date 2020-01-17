Зинаида Гречаный поздравила граждан с Днем дипломата
Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный поздравила граждан с Днем дипломатического работника.
«Сегодня, в День дипломатического работника, я искренне поздравляю дипломатический корпус Республики Молдова и выражаю вам слова благодарности за продвижение интересов нашей страны за рубежом и защиту прав наших граждан по всему миру.
Молдова будет и дальше проводить сбалансированную внешнюю политику, основанную на хороших отношениях со всеми зарубежными партнерами, и вы играете жизненно важную роль в достижении этой цели.
Желаю вам выдающихся достижений, успешного выполнения миссий на благо Республики Молдова и граждан страны», - отметила Гречаный.
«Сегодня, в День дипломатического работника, я искренне поздравляю дипломатический корпус Республики Молдова и выражаю вам слова благодарности за продвижение интересов нашей страны за рубежом и защиту прав наших граждан по всему миру.
Молдова будет и дальше проводить сбалансированную внешнюю политику, основанную на хороших отношениях со всеми зарубежными партнерами, и вы играете жизненно важную роль в достижении этой цели.
Желаю вам выдающихся достижений, успешного выполнения миссий на благо Республики Молдова и граждан страны», - отметила Гречаный.
Опубликовано: 13:57 17/01/2020
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