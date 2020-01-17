Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с коллегами из Партии социалистов находятся с кратким визитом в Москве по приглашению Председателя Административного совета Сбербанка Германа Грефа в Корпоративном университете Сбербанка.«В ходе этой поездки мы проведем встречи со специалистами в различных областях, которые изъявили желание оказать поддержку Республике Молдова.Отмечу, что все расходы взяли на себя организаторы, из публичного бюджета не затрачено ни одного лея. Это специальное уточнение для всяких любителей сплетен и фейков, которые в последнее время очень активизировались», - отметил Додон.