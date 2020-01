Pănă la sfârșitul lunii ianuarie, Președintele Igor Dodon va întreprinde două vizite externe foarte importante: În Israel și la Strasbourg. Despre acest lucru a declarat șeful statului în cadrul celei de-a 6-a ediții a rubricii „Președintele răspunde”.



Igor Dodon a spus că a primit invitația de a vizita Israelul în contextul celor 75 de ani de la Holocaust.



"Am fost invitat de conducerea acestei țări să particip la evenimentele dedicate comemorării victimelor Holocaustului. Vor fi prezenți la eveniment peste 50 de lideri de state, cu care am preconizat deja întrevederi bilaterale", a conchis Igor Dodon.



De asemenea, un eveniment foarte important la care va participa șeful statului este Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei care va avea loc pe data de 29 ianuarie, unde președintele Republicii Moldova va ține un discurs de la tribuna centrală.



Totodată, după discurs președintele Dodon timp de 40 de minute va răspunde la întrebările deputaților din diferite țări care fac parte din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.



La Strasbourg, Igor Dodon susține că la fel va avea mai multe întrevederi bilaterale: "Cred că foarte importante în contextul reformelor pe care guvernul Republicii Moldova, guvernul Chicu urmează să le implementeze în timpul apropiat".



ACCENT TV amintește că președintele Igor Dodon împreună cu alți colegi se află la moment într-o scurtă vizită de lucru la Moscova. Vizita are loc la invitația președintelui consiliului de administrare al „Sberbank”, Gherman Gref, la Universitatea corporativă „Sberbank”.