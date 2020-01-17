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В Молдове подорожали бензин и дизельное топливо


Ряд АЗС обнародовал сегодня новые цены на топливо. Экономические эксперты говорят, что увеличение было обусловлено повышением акцизов и изменениями на международных рынках, передает МОЛДПРЕС.

С сегодняшнего дня на автозаправочных станциях страны цена одного литра самого покупаемого бензина (A-95) составляет 19,20 лея, что на 55 банов дороже, чем прежде, а литр дизельного топлива стоит 17,05 лея, что на 65 банов дороже.

Больше всего подорожал сжиженный газ. Так, на некоторых АЗС он стоит уже 11,05 лея против прежних 9,98 лея.

Согласно последним поправкам в законодательство, НАРЭ не участвует в расчете цены на топливо.

В последние годы максимальные цены на бензин и дизельное топливо устанавливались НАРЭ каждые две недели.


Опубликовано: 11:30 17/01/2020

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